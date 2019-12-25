Камера наблюдения запечатлела необычный инцидент, произошедший в Крыму – соскочившие токоприемники проезжавшего троллейбуса зацепили провода, потянувшие за собой столб. Опора не устояла и рухнула на землю. Падение сопровождалось спецэффектами.

Утром во вторник, 24 декабря, на проспекте генерала Острякова в Севастополе упал столб. Инцидент запечатлела камера уличного видеонаблюдения.Судя по кадрам, троллейбус зацепил контактную сеть соскочившими штангами токоприемника.После этого произошла серия замыканий, а затем завалился столб, на котором висели эти провода.Падение происходило в два приема и сопровождалось "фейерверком" и задымлением.По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.