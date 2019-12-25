Ракетные войска стратегического назначения России готовятся к испытаниям новейшей межконтинентальной баллистической ракеты Сармат. Комплекс должен встать на вооружение Ужурского соединения, расположенного в Красноярском крае, заявил командующий РВСН Сергей Каракаев на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ.

Ракетные войска стратегического назначения России готовятся к испытаниям новейшей межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Комплекс должен встать на вооружение Ужурского соединения, расположенного в Красноярском крае, заявил командующий РВСН Сергей Каракаев на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ.Также военачальник отметил, что РВСН перевооружили на комплексы "Ярс" все полки, которые планировали, и подготовили одно подразделение к переходу на гиперзвуковые системы "Авангард". Речь идет о Домбровском ракетном соединении, что в Оренбургской области.В общей сложности, доля современного вооружения в российских стратегических силах достигал 76%, сообщает пресс-служба Минобороны. Отметки в 100% РВСН планируют достичь к 2024 году.