Ольга Бузова наконец призналась, что нашла новую любовь. Поющая ведущая, звезда скандально известного реалити-шоу Дом-2 рассекретила роман с Давидом Манукяном.

Ольга Бузова наконец призналась, что нашла новую любовь. Поющая ведущая, звезда скандально известного реалити-шоу "Дом-2" рассекретила роман с Давидом Манукяном.В Сети появился анонс финального выпуска шоу "Блан Б", в рамках которого известный юморист Тимур Батрутдинов пытается найти свою любовь. Артисту нужно выбрать лишь между двумя женщинами – Маргаритой ГавриловойМатериал дополняется