Певица Лолита Милявская вычеркнула из жизни изменника мужа. Артистка забылась в объятиях другого мужчины.

Певица Лолита Милявская вычеркнула из жизни изменника мужа.Артистка забылась в объятиях другого мужчины.Об этом звезда рассказала шоумену Максима Галкину и молодомурэперу THRILL PILL. Комик прямо спросил у Лолиты, когда у нее был последнийсекс. Милявская немного засмущалась, но после недолгой паузы призналась: "Пятьдней назад".Судя по всему, вокалистка забыла о предательстве пока ещемужа тренера по сквошу Дмитрия Иванова. Артистка начала новые отношения. Теперьу нее новый любовник.Кроме того, певица Лолита рассказала, в каком возрасте впервыепоцеловались. Артистка вспомнила, что это случилось, когда ей было всего 14."Я на майские праздники первый раз целовалась с парнем,потому что первый раз отпустили в поход с палаткой, берегом, комарами. Потом ядве недели стояла и смотрела в зеркало, растет ли живот. Мы как раз проходилипо биологии пестики и тычинки. Я очень боялась, что забеременею", – поделилась в шоу "Музыкалити".После знаменитость рассказала о первом сексе. Артистка, какоказалась, впервые переспала с мужчиной в 18 лет. "Я потом и замуж вышла сразу,потому что тогда нельзя было иначе", – улыбнулась вокалистка.Напомним, была замужем за тренером по сквошуДмитрием Ивановым девять лет. Минувшей осенью артистка ошарашила поклонников, заявив,что рассталась с избранником. Причиной разрыва стала другая женщин. Спортсмен завелинтрижку на стороне.