Певица Лолита Милявская вычеркнула из жизни изменника мужа.
Артистка забылась в объятиях другого мужчины.
Певица Лолита Милявская вычеркнула из жизни изменника мужа.
Артистка забылась в объятиях другого мужчины.
Об этом звезда рассказала шоумену Максима Галкину и молодому
рэперу THRILL PILL. Комик прямо спросил у Лолиты, когда у нее был последний
секс. Милявская немного засмущалась, но после недолгой паузы призналась: "Пять
дней назад".
Судя по всему, вокалистка забыла о предательстве пока еще
мужа тренера по сквошу Дмитрия Иванова. Артистка начала новые отношения. Теперь
у нее новый любовник.
Кроме того, певица Лолита рассказала, в каком возрасте впервые
поцеловались. Артистка вспомнила, что это случилось, когда ей было всего 14.
"Я на майские праздники первый раз целовалась с парнем,
потому что первый раз отпустили в поход с палаткой, берегом, комарами. Потом я
две недели стояла и смотрела в зеркало, растет ли живот. Мы как раз проходили
по биологии пестики и тычинки. Я очень боялась, что забеременею", – поделилась в шоу "Музыкалити".
После знаменитость рассказала о первом сексе. Артистка, как
оказалась, впервые переспала с мужчиной в 18 лет. "Я потом и замуж вышла сразу,
потому что тогда нельзя было иначе", – улыбнулась вокалистка.
Напомним, была замужем за тренером по сквошу
Дмитрием Ивановым девять лет. Минувшей осенью артистка ошарашила поклонников, заявив,
что рассталась с избранником. Причиной разрыва стала другая женщин. Спортсмен завел
интрижку на стороне.