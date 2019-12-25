Известный российский футболист Сергей Игнашевич, который в прошлом году начал тренерскую карьеру, будет наставником московского Торпедо вплоть до окончания сезона-2022-2023. Клуб договорился со своим старшим тренером о новом соглашении.

Известный российский футболист Сергей Игнашевич, который в прошлом году начал тренерскую карьеру, будет наставником московского "Торпедо" вплоть до окончания сезона-2022-2023. Клуб договорился со своим старшим тренером о новом соглашении."Мне очень приятно работать здесь. Я чувствую поддержку руководства, — написал Игнашевич в своем аккаунте в Instagram.Com. – У нас хорошая команда, в клубе собран профессиональный коллектив, я с удовольствием подписал контракт".Посмотреть эту публикацию в InstagramВперёд к новым победам с @torpedolifeПубликация от Sergey Ignashevich (@ignashevich4) 24 Дек 2019 в 2:51 PST"Торпедо" в этом сезоне ведет борьбу в чемпионате Футбольной национальной лиги за повышение в классе, команда после осенней части турнира идет на 2-м месте, набрав 51 очков 25 матчах. 40-летний Игнашевич стал тренером автозаводцев в июне 2019 года.