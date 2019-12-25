Вооруженные силы Росси получили в 2019 году свыше 6,5 тысяч единиц нового вооружения, заявил министр обороны Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии военного ведомства. Все мероприятия в рамках государственного оборонного заказа выполнены, а доля современных техники и экипировки достигла 68,2%, сообщает телеканал Россия 24.

Вооруженные силы Росси получили в 2019 году свыше 6,5 тысяч единиц нового вооружения, заявил министр обороны Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии военного ведомства. Все мероприятия в рамках государственного оборонного заказа выполнены, а доля современных техники и экипировки достигла 68,2%, сообщает телеканал "Россия 24".В частности, все ракетные бригады вооруженных сил перешли на оперативно-тактические комплексы "Искандер". Помимо этого, в 2020 году отечественные РВСН ожидают 22 новых комплекса "Ярс" и "Авангард".В 2019 году Министерство обороны заказало 76 истребителей пятого поколения Су-57 и 200 вертолетов. Долгосрочные контракты позволяют загрузить отечественные заводы работой до 2028 года и снизить цену на их продукцию на 20%.Сергей Шойгу рассказал, что российские истребители пятого поколения Су-57 испытали в Сирии новые типы ракет и бомб. Также в Арабской Республике проверку реальным боем прошли модернизированные вертолеты Ми-28НМ, и ударный дрон "Иноходец".В целом, отметил глава оборонного ведомства, военные расходы России снижаются. В 2018 году РФ занимала 7 место в мире по тратам на военные нужды, в 2019 – уже 8, в 2020 году страна опустится на 9 место.