В Судьбе человека - одна из самых успешных российских журналисток. Маргарита Симоньян - главный редактор нескольких крупнейших российских СМИ, вещающих для зарубежья на многих языках: телеканала RT, МИА Россия сегодня и информагентства Sputnik, жена режиссера Тиграна Кеосаяна и мать его троих детей.

Накануне в "Судьбе человека" у Бориса Корчевникова был режиссер Тигран Кеосаян. Он пришел в студию с двумя женами: бывшей – Аленой Хмельницкой и нынешней – Маргаритой Симоньян.В этой программе уже Маргарита стала единственной собеседницей ведущего.Одна из самых успешных российских журналисток сегодня является главным редактором сразу нескольких крупнейших российских СМИ, вещающих для зарубежья на многих языках: телеканала Russia Today, МИА "Россия сегодня" и информационного агентства Sputnik.Ее путь в журналистике начинался с журфака в университете Краснодара, а уже в 19 Маргарита поехала в командировку в Чечню, где тогда шли ожесточенные боевые действия.Родителям она тогда ничего не сказала. Маргарита признается, что врать для нее – сродни пытке, но пришлось соврать, иначе они бы ее не отпустили.Симоньян говорит, что тогда еще не понимала всю степень риска, но помнит, как майор, вместе с которым они ехали, сказал: "Если нас окружат, я тебя застрелю". Он не мог допустить, чтобы юная журналистка попала в плен к боевикам.Маргарита рассказывает, что отец – мастер по ремонту холодильников – сказал ей: "Ты мой единственный сын". "Он всегда хотел, чтобы я всего добилась в жизни, для него это было важно", — вспоминает Симоньян, ставшая одним из самых известных медиаменеджеров мира.Однако до того, как занять – всего лишь в 25 лет – должность главного редактора первого в России телеканала иновещания (RT), она побывала во многих горячих точках.Многие до сих пор помнят репортаж отчаянной молодой журналистки "Вестей", когда она освещала трагические события в Беслане в сентябре 2004 года.Среди тех, кто увидел тот репортаж, был и Тигран Кеосаян. По его признанию, имени журналистки он тогда не знал – "просто увидел безумно смелую девочку".Их отношения начались гораздо позже. Тигран вспоминает, как однажды услышал по радио, как "две злые женщины несправедливо оговаривали Маргариту".Кеосаян написал Маргарите, чтобы ее поддержать. Она ему ответила, завязалась переписка, затем было приглашение на обед, а уже на третьей встрече Тигран сделал ей предложение.Кеосаян вспоминает: у него практически сразу было ощущение, что они "лет семь уже женаты", о чем он и сказал Маргарите.Режиссер поставил ее перед фактом: он оставляет семью, она уходит от своего мужчины.Так и произошло: Кеосаян оставил актрису Алену Хмельницкую, с которой прожил 21 год и в браке с которой родились две его дочери, Симоньян ушла от мужчины, с которым тогда жила.Вместе они уже почти 8 лет. У них трое детей – две дочери и сын, но при этом Тиграну удалось сохранить хорошие отношения с Аленой Хмельницкой и дочками от первого брака. Подружилась с ними и Маргарита.Как вспоминает она свою поездку по обмену в США в старших классах школы? Правда ли, что ее хотели там оставить? Какой вывод сделала для себя, и что написала в отзыве о поездке ее организаторам?Как вспоминает свою поездку в Чечню в конце 1990-х, и что говорит о Чечне сегодняшней?Кто и почему стрелял в Маргариту, когда она училась в 11 классе, и что считает самым трудным в своей жизни сейчас?Об этом и не только Маргарита Симоньян рассказывает в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".