Американская композитор Элли Уиллис, написавшая музыку к популярному комедийному сериалу Друзья, скончалась в возрасте 72 лет в Лос-Анджелесе. Причиной смерти стала остановка сердца, ..

Американская композитор Элли Уиллис, написавшая музыку к популярному комедийному сериалу "Друзья", скончалась в возрасте 72 лет в Лос-Анджелесе. Причиной смерти стала остановка сердца, сообщает .Известность Уиллис принесла песня "I'll Be There for You", которую исполнила группа The Rembrandts. Она играла на фоне вступительной заставке к сериалу и полюбилась многим фанатам. Женщина дважды становилась лауреатом премии "Грэмми" за саундтрек к фильму "Полицейский из Беверли-Хиллз" и работу в мюзикле "Цветы лиловые полей". й"