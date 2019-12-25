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Появились свежие подробности о состоянии Галины Волчек. Сообщается, что легендарной артистке, звезде театра "Современник" стало хуже.Материал дополняется

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