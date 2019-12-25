В Центральном детском магазине на базе парка виртуальных развлечений сотрудники Госавтоинспекции г. Москвы провели для Юных инспекторов движения Автоелку «Виват ЮИД!»...

В Центральном детском магазине на базе парка виртуальных развлечений сотрудники Госавтоинспекции г. Москвы провели для Юных инспекторов движения Автоелку «Виват ЮИД!».Организатором широкоформатного мероприятия выступил оператор по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, ГБПОУ «Колледж связи № 54». Более 200 активистов ЮИД приняли участие в новогодней анимационной программе. Изюминкой мероприятия стали развлечения в формате виртуальной реальности.Сотрудники столичной Госавтоинспекции поздравили ЮИДовцев с наступающими праздниками, а также отметили, что в тесном взаимодействии ГИБДД г. Москвы и движение ЮИД выполняют важную функцию в рамках профилактики дорожно-транспортного травматизма.В завершение праздника детей поздравили любимые сказочные персонажи – Дед Мороз и Снегурочка. Вместе с инспекторами ГИБДД они вручили ребятам сладкие подарки и световозвращающие элементы.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81