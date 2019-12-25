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<a href="https://33live.ru/novosti/25-12-2019-stalo-izvestno-o-rasstavanii-pelagei-s-muzhem.html" target="_blank">Стало известно о расставании Пелагеи с мужем</a> - В Сети появилась сенсационная информация о том, что известная певица, звезда шоу Голос Пелагея разъехалась со своим мужем, хоккеистом Иваном Телегиным. Якобы спортсмена заметили в обществе другой женщины.