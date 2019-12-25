Появились новые данные о состоянии худрука театра Современник Галины Волчек. Она все еще находится в больнице.

Появились новые данные о состоянии худрука театра "Современник"Галины Волчек. Она все еще находится в больнице.По словам родственников, Волчек находится в стабильномсостоянии. Об этом близким Галины Борисовны сообщили врачи."Мы уверены, и у нас есть для этого основания, что ГалинаБорисовна скоро пойдет на поправку и приступит к работе. Ждем этого вместе свами. Спасибо за поддержку", – говорится на официальном сайте театра "Современник".Как ранее писали "Дни.ру" оказалась в Боткинскойбольнице 23 декабря. Худрук сама вызвала бригаду скорой помощи. Она жаловаласьна боль в груди.Галину Борисовну, которая к моменту прибытия медиков была вбессознательном состоянии, отвезли в реанимацию. Факт нахождения Волчек вмедицинском учреждении подтвердила заместитель директора Анастасия Осокина.19 Дек 2019 в 2:06 PSTПо некоторым данным режиссера ввели в медикаментозную кому.У Волчек развилась двухсторонняя пневмония, из-за чего она не можетсамостоятельно дышать. Звезду подключили к аппарату искусственной вентиляциилегких.По словам специалистов, оказалась набольничной койке из-за хронического бронхита. Стоит отметить, что у режиссераслабое сердце: проблемы прослеживались на протяжении многих лет.