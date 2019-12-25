Появились новые данные о состоянии худрука театра Современник
Галины Волчек. Она все еще находится в больнице.
Появились новые данные о состоянии худрука театра "Современник"
Галины Волчек. Она все еще находится в больнице.
По словам родственников, Волчек находится в стабильном
состоянии. Об этом близким Галины Борисовны сообщили врачи.
"Мы уверены, и у нас есть для этого основания, что Галина
Борисовна скоро пойдет на поправку и приступит к работе. Ждем этого вместе с
вами. Спасибо за поддержку", – говорится на официальном сайте театра "Современник".
Как ранее писали "Дни.ру" оказалась в Боткинской
больнице 23 декабря. Худрук сама вызвала бригаду скорой помощи. Она жаловалась
на боль в груди.
Галину Борисовну, которая к моменту прибытия медиков была в
бессознательном состоянии, отвезли в реанимацию. Факт нахождения Волчек в
медицинском учреждении подтвердила заместитель директора Анастасия Осокина.
19 Дек 2019 в 2:06 PST
По некоторым данным режиссера ввели в медикаментозную кому.
У Волчек развилась двухсторонняя пневмония, из-за чего она не может
самостоятельно дышать. Звезду подключили к аппарату искусственной вентиляции
легких.
По словам специалистов, оказалась на
больничной койке из-за хронического бронхита. Стоит отметить, что у режиссера
слабое сердце: проблемы прослеживались на протяжении многих лет.