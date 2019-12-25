Для прибывшей делегации продемонстрировали работу Ситуационного центра и Экспертно-криминалистического центра столичной полиции...

Правоохранители обсудили вопрос борьбы с преступлениями в сфере информационных технологий, а также поделились накопленным опытом.В рамках визита состоялась рабочая встреча. Московские полицейские отметили, что столицы от других агломераций всегда отличает определенная специфика административного управления, и объединяют идентичные проблемы, в том числе в правоохранительной сфере.Заместитель начальника полиции по оперативной работе ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Александр Половинка рассказал об основных направлениях деятельности московских правоохранителей в сфере предотвращения преступлений совершенный с использованием IT-технологий, какая работа проводится по их раскрываемости.Для прибывшей делегации продемонстрировали работу Ситуационного центра и Экспертно-криминалистического центра столичной полиции и ряда оперативных подразделений московского Главка.«Учитывая единую специфику наших мегаполисов, московская полиция всегда готова поделиться накопленным положительным опытом, - подвел итог встречи Александр Половинка, - Убежден в том, что Главное управление МВД России по г. Москве и Главное управление внутренних дел г. Ташкента продолжат работу в интересах безопасности наших столиц».Между ведомствами сохраняется высокий уровень и доверительный характер двустороннего взаимодействия. Подтверждением этого является подписанный 29 октября 2019 года в городе Ташкенте Меморандум о взаимопониманиями между управлениями.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве