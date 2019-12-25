Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко хочет сходить перед Новым годом с семьей на Щелкунчика в Большой театр, а отмечать праздник будет уже в Санкт-Петербурге. На столе будет студень и все, что положено.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, как собирается отпраздновать Новый год. Сначала она сходит вместе сыном, невесткой и внучкой на "Щелкунчика" в Большой театр. По словам Матвиенко, для ее семьи это уже традиция."Мы ходим по красивой Москве, мы ходим на каток, мы ходим на другие различные представления. Это всегда памятно, всегда запоминается и создает такое хорошее предновогоднее настроение", — сказала спикер.Сам Новый год Валентина Ивановна будет встречать в Санкт-Петербурге с родными и близкими. На столе будет "студень и все, что положено". Под бой курантов Матвиенко послушает поздравление президента и выпьет шампанское.На новогодние каникулы спикер Совфеда отправится отдыхать в один из регионов России. Она не стала рассказывать, куда именно, "чтобы никому не доставлять проблем и забот".Также она предложила сделать в будущем году 31 декабря выходным днем. Матвиенко отметила, что этот день и так "полурабочий" везде, где нет непрерывных производств. А Новый год — семейный праздник и готовиться к нему надо всей семьей. По ее мнению, можно где-то сократить на один день, чтобы не увеличивать общее количество выходных дней. "Я буду голосовать за", — заявила Матвиенко.