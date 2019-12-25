Мужа британской королевы Елизаветы II принца Филиппа выписали из Больницы. Герцог Эдинбургский покинул Лондон и на вертолете вернулся в Сандрингемский дворец в Норфолке, где члены королевской семьи будут отмечать Рождество.

Мужа британской королевы Елизаветы II принца Филиппа выписали из Больницы. Герцог Эдинбургский покинул Лондон и на вертолете вернулся в Сандрингемский дворец в Норфолке, где члены королевской семьи будут отмечать Рождество.Как пишет Daily Mail, 98-летний герцог, выйдя из больницы, простился с медицинским персоналом и без посторонней помощи сел в машину. Затем он отправился в Букингемский дворец, а уже оттуда вылетел в Нолрфолк.Принца Филиппа доставили в лондонский госпиталь 20 декабря. Сообщалось, что на госпитализации "в целях предосторожности" настоял лечащий врач герцога Эдинбургского.В 2017 году принц Филипп отошел от официальных дел британской королевской семьи. С тех пор большую часть времени он проводит в Сандрингемском дворце, однако время от времени появляется на публичных мероприятиях.