Новость о том что худрук Современника Галина Волчек находится в коме и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, встревожила поклонников. Но многие заметили в болезни актрисы, режиссера и педагога странные совпадения

Новость о том что худрук "Современника" Галина Волчек находится в коме и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, встревожила поклонников. Но многие заметили в болезни актрисы, режиссера и педагога странные совпаденияВ последние дни Галина Борисовна чувствовала себя нормально – еще в воскресенье была в театре и принимала гостей, потом посетила открытии бутика в ГУМе. Пневмония же у нее возникла совершенно внезапно.И как тут не вспомнить, что в марте 2018 года в результате похожей сложной деструктивной пневмонии – двустороннего воспаление легких – умер друг, соратник, коллега и почти ровесник Волчек Олег Табаков! Его, оказавшаяся смертельной, болезнь развилась в результате поражения организма сепсисом (заражение крови), который приключился после неудачной установки зубных имплантов.Олег Павлович боролся с болезнью три месяца, но в последние дни даже не мог самостоятельно дышать. Артиста подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и вводили седативные препараты, но его сын в разговоре с журналистами утверждал, что паниковать не стоит. Медики установили, что организм артиста настолько слаб, что просто не справляется с малейшими нагрузками.О том, что не надо паниковать, говорят теперь и в "Современнике". Мол, хотя у Волчек обследование и не плановое, но поводов для беспокойства нет. Врачи же уверяют, что у Галины Борисовны произошла закупорка легочной артерии, поэтому начать активное лечение нельзя – ей вводят антибиотики и поддерживают давление.Кажется, что слишком много общего в ее недуге с болезнью Табакова. Мистика? Очень может быть, если учесть, как близки они были.Напомним, что в 1957 году под крышей Школы-студии МХАТ Олег Ефремов создал Студию молодых актеров, преобразовавшуюся впоследствии в театр "Современник". Олег Табаков был самым молодым из шести основателей нового театра. С 1957 по 1983 год он являлся тут ведущим артистом, а в 71-м стал директором театра. Спустя год, после многочисленных собраний, труппа и сотрудники театра выбрали актрису новым художественным руководителем.