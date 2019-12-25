Обвиняемый в злоупотреблении полномочиями начальник управления таможенного дознания ФТС РФ Александр Кизлык арестован до 22 февраля. Соответствующее решение принял сегодня Басманный суд Москвы.

Обвиняемый в злоупотреблении полномочиями начальник управления таможенного дознания ФТС РФ Александр Кизлык арестован до 22 февраля. Соответствующее решение принял сегодня Басманный суд Москвы, передает "Интерфакс".При обысках у 60-летнего генерал-лейтенанта были найдены 600 тысяч евро, 600 тысяч долларов, золотые слитки, драгоценности и часы дорогих брендов. Ему предъявлено обвинение по статье "Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия" УК РФ, по которой ему грозит наказание до 10 лет колонии.По версии следствия Кизлык помогал уйти от ответственности подозреваемым в контрабанде денежных средств. Источник в правоохранительных органах рассказал ТАСС, что генерал, в частности, способствовал жене посла РФ в Кении избежать наказания за незаконный провоз 50 тысяч долларов.Сам Кизлык свою вину не признает. На заседании суда он пояснил, что таможенники пропустили супругу посла без декларации из-за ее плохого самочувствия.Кроме Александра Кизлыка по делу также проходят его заместитель Алексей Серебро, заместители начальников Внуковской и Домодедовской таможен Константин Мишин и Юрий Черкашин.