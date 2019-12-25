Россия будет развивать свои ядерные силы до тех пор, пока в мире не начнется работа над новыми договоренностями о контроле за вооружениями. Это пообещал Владимир Путин. Президент провел расширенное заседание коллегии Минобороны. Один из главных итогов уходящего года — доля современного оружия в ядерной триаде составила 82 процента.

Россия будет развивать свои ядерные силы до тех пор, пока в мире не начнется работа над новыми договоренностями о контроле за вооружениями. Это пообещал Владимир Путин. Президент провел расширенное заседание коллегии Минобороны. Один из главных итогов уходящего года — доля современного оружия в ядерной триаде составила 82 процента. В войска уже поступают гиперзвуковые комплексы "Авангард", защититься от которого в обозримом будущем не сможет ни один агрессор. Именно таким и должно быть отечественное вооружение — лучшим в мире.Кроме подведения важнейших итогов года и постановки задач на будущее, на расширенной коллегии Минобороны можно услышать стратегические заявления верховного главнокомандующего. Говоря о прорывах в российской науке и военной промышленности, Путин подчеркивает, что Россия не будет втягиваться в навязываемую ей новую гонку вооружений."Мы всегда догоняли: атомную бомбу создали США, и Советский Союз только догонял. Средств доставки, носителей ядерного оружия у нас тоже не было. Не было стратегической авиации. Советский Союз догонял. Первые ракеты межконтинентальной дальности фактически тоже появились не у нас. Советский Союз догонял. На сегодняшний день у нас уникальная ситуация в нашей Новой и Новейшей истории — догоняют нас", — указал глава государства.Ни в одной стране мира, заявляет Путин, до сих пор нет гиперзвукового оружия, а тем более способного преодолевать расстояние между континентами. У России есть. Комплексы авиационного базирования "Кинжал", к примеру, уже стоят на вооружении. Уже поступили в войска лазерные боевые комплексы "Пересвет", название которым в честь богатыря выбрали на всероссийском голосовании. На этой неделе под Оренбургом заступят на боевое дежурство системы ПВО "Авангард". Ракета, выпущенная из него, может маневрировать так, что полет ее абсолютно непредсказуем."Это новейшая разработка, и мы гордимся, что она увенчались успехом с точки зрения постановки на боевое дежурство", — отметил Сергей Каракаев.При этом российские военные уже продемонстрировали "Авангарды" американским инспекторам, следуя букве Договора о стратегических наступательных вооружениях, в то время как США, судя по всему, продолжают идти по пути разрушения с таким трудом достигнутых договоренностей."Серьезную озабоченность вызывает деградация системы контроля над вооружениями. Причем имею в виду не только слом Соединенными Штатами Америки Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности по абсолютно надуманным предлогом, абсолютно безосновательным предлогом. С ноября текущего года Вашингтон создал неопределенность в отношении своего дальнейшего участия в Договоре по открытому небу. Неясными остаются и перспектива продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Добавлю, что все это происходит на фоне роста потенциала глобальной системы противоракетной обороны Соединенных Штатов Америки. Мы же это видим, понимаем. В этой связи необходимо продолжить линию на укрепление и развитие армии и флота", — уверен Путин.Военный бюджет США превысит в следующем году 750 миллиардов долларов. Это сопоставимо с тем, что тратят на оборону все страны мира вместе взятые. Бюджет ВПК России в 16 раз меньше американского."На фоне ежегодно растущих расходов США и других стран, военный бюджет России на протяжении нескольких лет остается практически неизменным, — сказал министр обороны РФ Сергей Шойгу. — Если в 2018 году мы находились на 7-м месте по военным расходам среди ведущих государств мира, в текущем году на 8-м месте, а в следующем году будем уже на 9-м".Впрочем, не все решают деньги, если учесть, что с гораздо более скромными расходами Россия вводит в строй новые системы ПВО "Витязь", которым нет аналогов в мире. Нет конкурентов и у гиперзвуковых ракет "Циркон", которыми, как стало известно, будут оснащаться и береговые комплексы, и военные корабли. Ракета "Сармат", к проведению летных испытаний которой готовятся военные, придет на смену самой мощной в мире стратегической ракете шахтного базирования "Воевода"."Сарматы" вот-вот поступят на вооружения в подразделения Красноярского края и Оренбургской области. Обо всех этих новейших разработках ВПК Владимир Путин заявил впервые в ходе в прошлом году Послания Федеральному Собранию, которое стало сенсационным. Тогда же президент анонсировал еще одно супероружие. Крылатые ракеты неограниченной дальности "Буревестник". Сегодня президент подтвердил — работа идет по плану."За счет чего мы можем, должны и будем идти впереди? Я дословно тогда сказал — за счет мозгов, за счет интеллекта, за счет лучшей организации работы, за счет минимизации воровства и разгильдяйства, за счет концентрации усилий на основных главных направлениях, которые обеспечат нам высокий уровень обороноспособности государства", — подчеркнул Владимир Путин.Военно-космические силы получат более 100 современных летательных аппаратов. Для наглядности в просторном атриуме министерства развернули выставку с макетами передовых образцов оружия. Президент осмотрел выставку с любопытством. Впрочем, многие из этих образцов верховный главнокомандующий видел в деле во время учений, на полигонах.Новая разработка для ВДВ — парашют для десантирования в тандеме, если не считать собаки.- Собака на сегодняшний день совершила 12 прыжков. Поэтому мы испытываем нашу систему, испытываем кинолога со своей собакой.В процессе осмотра Путину не раз говорили — вот вооружение, которое не уступает мировым образцам. Уже после президент отметил, надо чтобы превосходило."Это не игра в шахматы, где нас может устраивать ничья иногда, — сказал президент. — Это военная организация государства, техника должна быть лучше. Мы можем этого добиваться, добиваемся этого на ключевых направлениях развития, и так нужно по всем компонентам работать".В следующем году армия получит 14 кораблей, три подлодки, 18 катеров и судов обеспечения. Кораблей строится и сдается столько, что у журналистов возникает вопрос — хватит ли фантазии на названия."Для названий выбираются либо имена выдающихся военных или руководителей, либо названия городов", — говорит главнокомандующий Военно-морским флотом РФ Николай Евменов."Действительно, мы сегодня обладаем современным оружием, научились им пользоваться, делаем это эффективно. При этом расходуем минимальное количество средств. И мне бы также хотелось вспомнить, что в начале века и в 90-х годах прошлого века наоборот у нас были очень серьезные проблемы с обороной", — сказал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.Доля современных вооружений в ядерной триаде России достигла 82 процентов. Это обнадеживает, учитывая, что НАТО и США свои попытки окружить Россию ракетными комплексами не прекращают.Учитывая все это будет выполняться главная задача — к концу следующего года уровень современного оснащения армии будет не меньше 70 процентов. Во многих родах войск это уже произошло. Но главное, о чем сказал верховный главнокомандующий, — не достичь определенного уровня, а удерживать его. Модернизация и поставка новых вооружений в армию должны происходить постоянно.