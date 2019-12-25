Стали известны расходы Меган Маркл на гардероб в 2019 году. Герцогиня Сассекская потратила на одежду намного меньше, чем годом ранее.

Сталиизвестны расходы Меган Маркл на гардероб в 2019 году. Герцогиня Сассекскаяпотратила на одежду намного меньше, чем годом ранее.Жена принца Нарри вложила в наряды на 155 миллионоврублей меньше, чем в 2018 году. Это стало следствием того, что весь текущий годМеган Макрл преследовали публичные скандалы за чрезмерную расточительность. Тоона покупает эксклюзивные дизайнерские платья, то летает частными джетами.Устав от нападок, Меган Маркл урезала свой годовойбюджет. За год она потратила на обновление гардероба около 17 миллионов рублей,сообщает Daily Mail. В 2018 году на это было "выкинуто" около 32, 5 миллионоврублей.Роскошноеплатье Christian Dior заняло место самого дорогого. надела его в рамках тура поМарокко. Стоит оно около семи миллионоврублей. Правда, после этого герцогиня решила затянуть поясок и даже стала носить некоторые вещи по несколько раз.28 Окт 2018 в 3:15 PDTВ подсчететрат на гардероб приняли участие только те наряды, в которых онапоявлялась на публике. Так что говорить о точности названных сумм однозначнонельзя. К тому же, неизвестно, платят ли королевские особы полную стоимость одеждыв магазинах или получают подарки от модных Домов.