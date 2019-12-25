Стали
известны расходы Меган Маркл на гардероб в 2019 году. Герцогиня Сассекская
потратила на одежду намного меньше, чем годом ранее.
Стали
известны расходы Меган Маркл на гардероб в 2019 году. Герцогиня Сассекская
потратила на одежду намного меньше, чем годом ранее.
Жена принца Нарри вложила в наряды на 155 миллионов
рублей меньше, чем в 2018 году. Это стало следствием того, что весь текущий год
Меган Макрл преследовали публичные скандалы за чрезмерную расточительность. То
она покупает эксклюзивные дизайнерские платья, то летает частными джетами.
Устав от нападок, Меган Маркл урезала свой годовой
бюджет. За год она потратила на обновление гардероба около 17 миллионов рублей,
сообщает Daily Mail. В 2018 году на это было "выкинуто" около 32, 5 миллионов
рублей.
Роскошное
платье Christian Dior заняло место самого дорогого. надела его в рамках тура по
Марокко. Стоит оно около семи миллионов
рублей. Правда, после этого герцогиня решила затянуть поясок и даже стала носить некоторые вещи по несколько раз.
28 Окт 2018 в 3:15 PDT
В подсчете
трат на гардероб приняли участие только те наряды, в которых она
появлялась на публике. Так что говорить о точности названных сумм однозначно
нельзя. К тому же, неизвестно, платят ли королевские особы полную стоимость одежды
в магазинах или получают подарки от модных Домов.