Анна Семенович и Стас Костюшкин соревновались в исполнении Цыганочки. Знаменитости вместе потрясли грудью.

Анна Семенович и Стас Костюшкин соревновались в исполнении "Цыганочки".Знаменитости вместе потрясли грудью.Перед новогодними праздниками у отечественных звезд плотный график. Артисты зарабатывают на корпоративах, концертах и съемкахтелевизионных "огоньков".Певица Ана Семенович, например, рассказала, что не спалапочти двое суток, летала на гастроли. Вернувшись же, вновь отправилась работать."С самолета я сразу поехала на репетицию в Крокус, но кактолько я надела концертное платье, увидела своих коллег, усталость прям рукойсняло и мы со Стасом Костюшкиным так вчера зажгли на сцене 🔥Мне очень посчастливилось, я из тех, кто любит свою работу и усталость мненипочем 🙏🏼 А когда рядом со мной вы , ячувствую вашу поддержку и стараюсь еще больше , люблю вас мои ❤️(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написалав личном "Инстаграм".Также вокалистка опубликовала короткое видео. В кадре она и СтасКостюшкин идут по коридору к сцене. Знаменитости трясут грудью, как обычно этоделают танцующие "Цыганочку".24 Дек 2019 в 2:09 PSTПоклонников запись с участием звезд развеселила. Подписчикиотметили невероятную сексуальность звезд."Такой даме не скажешь: " Женщина, я не танцую!"!❤️❤️❤️","Табор уходит в сцену 😆👍", "Где вы берете столькоэнергии?))) от вас можно заряжать телефоны)))", "Сплошной позитив а не Девушка)))", "У меня аж часы встали 😊😁😆", "Немогу насмотрется на твоисисндирики семенович", "Не трясите так народным достоянием😀", "Хорошо так трясутся!)))😉", – писали интернет-обыватели.