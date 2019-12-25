Анна Семенович и Стас Костюшкин соревновались в исполнении Цыганочки.
Знаменитости вместе потрясли грудью.
Анна Семенович и Стас Костюшкин соревновались в исполнении "Цыганочки".
Знаменитости вместе потрясли грудью.
Перед новогодними праздниками у отечественных звезд плотный график. Артисты зарабатывают на корпоративах, концертах и съемках
телевизионных "огоньков".
Певица Ана Семенович, например, рассказала, что не спала
почти двое суток, летала на гастроли. Вернувшись же, вновь отправилась работать.
"С самолета я сразу поехала на репетицию в Крокус, но как
только я надела концертное платье, увидела своих коллег, усталость прям рукой
сняло и мы со Стасом Костюшкиным так вчера зажгли на сцене 🔥
Мне очень посчастливилось, я из тех, кто любит свою работу и усталость мне
нипочем 🙏🏼 А когда рядом со мной вы , я
чувствую вашу поддержку и стараюсь еще больше , люблю вас мои ❤️
(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала
в личном "Инстаграм".
Также вокалистка опубликовала короткое видео. В кадре она и Стас
Костюшкин идут по коридору к сцене. Знаменитости трясут грудью, как обычно это
делают танцующие "Цыганочку".
24 Дек 2019 в 2:09 PST
Поклонников запись с участием звезд развеселила. Подписчики
отметили невероятную сексуальность звезд.
"Такой даме не скажешь: " Женщина, я не танцую!"!❤️❤️❤️",
"Табор уходит в сцену 😆👍", "Где вы берете столько
энергии?))) от вас можно заряжать телефоны)))", "Сплошной позитив а не Девушка
)))", "У меня аж часы встали 😊😁😆", "Немогу насмотрется на твои
сисндирики семенович", "Не трясите так народным достоянием😀", "Хорошо так трясутся!)))😉", – писали интернет-обыватели.