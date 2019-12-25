Переправа через Керченский пролив продолжает будоражить сознание украинцев. Жители Незалежной строят планы о том, что будут делать, когда Крымский мост попадет в их руки. Цели, для которых они хотят использовать захваченную переправу, шокируют.

Переправа через Керченский пролив продолжает будоражить сознание украинцев. Жители Незалежной строят планы о том, что будут делать, когда Крымский мост попадет в их руки. Цели, для которых они хотят использовать захваченную переправу, шокируют.С откровенными заявлениями выступил беглый российскийлиберал Айдер Муждабаев. По его словам, украинцы используют Крымский мост,чтобы "депортировать" в Россию тех, кто приехал на полуостров впоследние годы."Думаю, что мы поможем людям, которые захотятвозрождать Россию от Урала до Магадана, вернуться на их родину по их жежелезной дороге. Это будет, мне кажется, очень справедливо и правильно", -цитирует Муждабаева портал "ПолитНавигатор".Ранее первый пассажирский поезд из Санкт-Петербурга пересекКрымский мост и прибыл в Севастополь. На Украине в связи с этим возбудилиуголовное дело.Так называемая Прокуратура Автономной Республики Крым началарасследование по статье "Незаконная переправка лиц через государственнуюграницу Украины". Она предусматривает до пяти лет лишения свободы.Крымский мост открыт: 4 года работы за 140 секунд— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175)Железнодорожную часть 23 декабря открылпрезидент Владимир Путин. Глава государства первым проехал по переправе напассажирском поезде. В тот же день первый состав выехал из Санкт-Петербурга. Наследующий день поезд выехал из Москвы.В дальнейшем через пройдут другиежелезнодорожные маршруты. Поезда свяжут полуостров с Ростовом-на-Дону, Казанью,Самарой, Новосибирском и другими городами.