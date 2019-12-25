В Сети высмеяли реакцию Незалежной по поводу проезда поезда Владимира Путина по Крымскому мосту. По данному факту там возбудили дело.

В Сетивысмеяли реакцию Незалежной по поводу проезда поезда Владимира Путина поКрымскому мосту. По данному факту там возбудили дело.Подконтрольнаяукраинским властям виртуальная прокуратура "Автономной РеспубликиКрым" возбудила уголовное дело из-за пересечения пассажирским поездомСанкт-Петербург – Симферополь государственной границы Украины. Такой "жесткий"ответ Владимиру Путину прокомментировала журналистка и блогер Юлия Витязева.Онавысмеяла потуги Незалежной пригрозить России судебными разбирательствами. "Простонапомню, что Украина регулярно выписывает штрафы авиакомпаниям исудовладельцам, "нарушающим территориальную границу Украины", складывает их вотдельную папочку, переможно оглашает накопившуюся сумму и... ждет своего звездногочаса, который наступит примерно никогда", – приводит пост Витязевой в "Твиттер"Другие пользователи соцсети тоже присоединились кобсуждению актуальной темы. Многие с недоумением и сарказмом восприняли новостьоб уголовном деле из-за поезда Владимира Путина.Материал дополняется