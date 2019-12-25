В Сети
высмеяли реакцию Незалежной по поводу проезда поезда Владимира Путина по
Крымскому мосту. По данному факту там возбудили дело.
В Сети
высмеяли реакцию Незалежной по поводу проезда поезда Владимира Путина по
Крымскому мосту. По данному факту там возбудили дело.
Подконтрольная
украинским властям виртуальная прокуратура "Автономной Республики
Крым" возбудила уголовное дело из-за пересечения пассажирским поездом
Санкт-Петербург – Симферополь государственной границы Украины. Такой "жесткий"
ответ Владимиру Путину прокомментировала журналистка и блогер Юлия Витязева.
Она
высмеяла потуги Незалежной пригрозить России судебными разбирательствами. "Просто
напомню, что Украина регулярно выписывает штрафы авиакомпаниям и
судовладельцам, "нарушающим территориальную границу Украины", складывает их в
отдельную папочку, переможно оглашает накопившуюся сумму и... ждет своего звездного
часа, который наступит примерно никогда", – приводит пост Витязевой в "Твиттер"
.
Другие пользователи соцсети тоже присоединились к
обсуждению актуальной темы. Многие с недоумением и сарказмом восприняли новость
об уголовном деле из-за поезда Владимира Путина.
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