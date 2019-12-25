Милые фото детей всегда трогают сердца пользователей Сети, а уж особенно, если это детки знаменитостей. Так маленький сын Максима Галкина и Аллы Пугачевы очаровал россиян.

Милые фото детей всегда трогают сердца пользователей Сети, а уж особенно, если это детки знаменитостей. Так маленький сын Максима Галкина и Аллы Пугачевы очаровал россиян.После своего недавнего интервью, недавно вышедшего на одном из YouTube-каналов, Максим решил, что самое время поделиться с подписчиками фанатского аккаунта Гарри новым снимком. Так он опубликовал умилительное фото мальчика, когда он был еще младенцем.Кроха открыто улыбается беззубым ротиком и смотрит прямо в объектив камеры. Вместо слюнявчика у малыша синее полотенце, а сам он сидит в кресле для кормления, сообщает . По всей видимости, фотографировал Гарри кто-то из родных, можно даже предположить, что именно Галкин. Стоит заметить, что звездного юношу нередко сравнивают с его знаменитым отцом – якобы они очень похожи.И разумеется, подобный умилительный снимок не мог не растопить сердца поклонников. Подписчики тотчас же принялись подбирать для малыша забавные прозвища. Кроме того, многие из них высказали мнение, что кроха совершенно очарователен."Гарри💖😂,такой улыбающийся карапузик👍🤗" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.), "Гаррик лапулька !трампапушечка😚😍", "Такой лапочка! Конечно же узнали! Спасибо Вам за такие позитивные фотографии. Так приятно смотреть, как быстро взрослеют детки!", "Уже родился с улыбкой))) веселый малый. Очень позитивный ребенок", – высказались комментаторы.