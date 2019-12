Американская писательница, автор ряда любовных романов Джоанна Линдсей умерла в возрасте 67 лет. Это произошло еще в октябре 2019 года, но семья не придавала огласке данную информацию по сей день, сообщает The Sun. Причиной смерти писательницы стал рак легких.

Американская писательница, автор ряда любовных романов Джоанна Линдсей умерла в возрасте 67 лет. Это произошло еще в октябре 2019 года, но семья не придавала огласке данную информацию по сей день, сообщает The Sun. Причиной смерти писательницы стал рак легких.В своих романах Линдсей создавала женских персонажей, которые бесстрашно управляли собственной судьбой. Ее книги были проданы тиражом более 60 миллионов экземпляров. Все книги писательницы попали в список бестселлеров The New York Times, многие из них достигли первой позиции.Первый роман Джоанна Линдсей написала в 1977 году, когда ей было 25 лет. В числе наиболее известных ее произведений цикл книг из серий "Сага о семье Хаардрад", "Южная серия", "Вестерн", "Сага о семье Мэлори-Андерсон".