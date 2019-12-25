ОУР УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Грибоедова Сергея Николаевича, 1979 года рождения...

ОУР УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Грибоедова Сергея Николаевича, 1979 года рождения, местонахождение которого неизвестно с августа 2019 года.Приметы: на вид 40 лет, европейский тип лица, рост около 176 см, полное телосложение, волосы короткие темные, лицо овальное.Особые приметы: на левом плече наколка в виде льва, шрам на шее.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону: 8 (495) 965-14-01 или в службу «102» (с мобильного – 112).Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73