ОУР УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Музалева Вячеслава Николаевича, 1976 года рождения...

ОУР УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Музалева Вячеслава Николаевича, 1976 года рождения, местонахождение которого неизвестно с июля 2019 года.Приметы: на вид 40-45 лет, европейский тип лица, рост средний 160-174 см, худощавое телосложение, волосы прямые, черные, отсутствуют зубы в большом в количестве, глаза серые, носит очкиОсобые приметы: на правой кисти татуировка в виде буквы «С», на правом предплечье татуировка с изображением волка, на левом боку родинка 3-5 см. Имеет проблемы со здоровьем.Одежда: черные спортивные брюки, шерстяной джемпер, черная ветровка, темно-синие кроссовки.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону: 8 (495) 965-14-01 или в службу «102» (с мобильного – 112).