В рамках программы международного фестиваля Русские сезоны в Берлине открылась выставка Неотчуждаемое. На ней представлены полотна современных российских художников, работающих в жанре наивного искусства. Авторы картин – люди с особенностями развития.

В рамках программы международного фестиваля "Русские сезоны" в Берлине открылась выставка "Неотчуждаемое". Она доступна посетителям до 31 декабря в Российском доме науки и культуры. На выставке представлены полотна современных российских художников, работающих в жанре наивного искусства. Авторы картин – люди с особенностями развития, в том числе проживающие в психоневрологических интернатах."Неотчуждаемое" — это первый инклюзивный художественный проект, представленный Россией за рубежом на фестивале, который патронирует правительство РФ.Выставка организована Фондом содействия продвижению социально значимых проектов "Неотчуждаемое" и Фондом "Инносоциум — Социальная платформа Фонда Росконгресс" при поддержке совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере."Арт-проект "Неотчуждаемое" призван открыть мировой публике имена наиболее талантливых российских художников, представляющих так называемое направление аутсайдерского искусства или art brut, которое сейчас переживает настоящий бум на Западе. К сожалению, современные авторы из России пока мало известны за рубежом", — отметил куратор проекта, учредитель фонда "Неотчуждаемое" Станислав Петров.По его словам, у проекта есть не только культурная, но и социальная миссия – создавать условия для творческой самореализации талантливых людей с особенностями развития, а также бороться со стереотипами общества."Мы убеждены, что проекты, подобные нашему, как никогда актуальны с точки зрения формирования международного имиджа России как современного социально благополучного государства, которое серьезно озабочено развитием своего человеческого капитала. Далеко не каждая страна может похвастаться тем, что одинаково предоставляет международные площадки как мировым знаменитостям вроде Валерия Гергиева, так и неизвестным художникам с инвалидностью. Это многое говорит о серьезности отношения государства к теме социальной инклюзии", — заявила директор фонда "Неотчуждаемое" Татьяна Виноградова.Ранее арт-проект "Неотчуждаемое" поддержала вице-премьер Татьяна Голикова, которая лично открывала выставку на Российском инвестиционном форуме в Сочи, и вице-премьер Ольга Голодец, которая распорядилась включить выставку в программу международного фестиваля "Русские сезоны" в Германии.Помимо выставок, в рамках арт-проекта "Неотчуждаемое" в разных регионах России создаются творческие мастерские для людей с особенностями развития. Кроме того, авторы проекта рассчитывают открыть в Москве центр инклюзивного искусства, который стал бы ресурсной площадкой для подобных художественных мастерских по всей стране.