Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган с удивлением отреагировал на появившийся в СМИ слух о снятии фигуристки Алены Косторной с ..

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган с удивлением отреагировал на появившийся в СМИ слух о снятии фигуристки Алены Косторной с чемпионата России. Глава Федерации опроверг эти данные, сообщает .Коган заявил, что к моменту публикации этой информации в масс-медиа победительница Гран-при уже сидела в самолете и направлялась на турнир. Он обратил внимание, что чемпионат является ответственным событием и призвал не заставлять спортсменов нервничать лишний раз.