Участники творческих коллективов – это сотрудники различных служб представленных территориальных, а также члены их семей

24 декабря в городе Коврове стартовал первый этап смотра-конкурса самодеятельного музыкального творчества МВД России «Щит и лира» среди сотрудников органов внутренних дел и членов их семей. Мероприятие прошло в Дворце культуры и творчества «Родина».Программы выступлений были представлены творческими коллективами МО МВД России «Ковровский», ОМВД России по Вязниковскому, ОМВД России по Камешковскому и Отделением МВД России по Гороховецкому районам. Участники творческих коллективов – это сотрудники различных подразделений и служб территориальных ОМВД, а также члены их семей.В состав конкурсной комиссии вошли заместитель начальника Управления по работе с личным составом регионального УМВД Елена Макушенко, методист Культурного центра УМВД Жанна Столяренко, солист оркестра УМВД России по Владимирской области Сергей Данилов, а также руководитель оркестра Алеан Педанич и главный режиссер Дворца культуры и творчества «Родина» Надежда Кузнецова.Традиционно мероприятие началось с выступления оркестра УМВД России по Владимирской области под руководством Сергея Прохорчука. В сопровождении оркестра прозвучали песни «Солдат порядка», «Старый клен», «Танец на барабане». Затем зрителям был представлен видеоклип о деятельности полиции.Первым на конкурсе выступил коллектив Отдела Министерства внутренних дел России по Вязниковскому району. Танцевальную композицию «Гуляй Настя, во саду» исполнили Большакова Ксения и Мальцев Иван. В исполнении оперативного дежурного дежурной части младшего лейтенанта полиции Бориса Костюнина прозвучала песня «Флаг моего государства».Программа Отдела МВД России по Камешковскому району была представлена сольным пением Елизаветы Михеевой. Она исполнила песни «У деревни Крюкова», «Шли солдаты на войну».От отделения МВД России по Гороховецкому району выступила дознаватель Анастасия Абрамян с сольным пением.В конкурсной программе, представленной МО МВД России «Ковровский», в номинации «сольное пение» приняли участие заместитель начальника отдела дознания майор полиции Светлана Шубина с песней «Верните память», инспектор штаба старший лейтенант внутренней службы Ольга Опарина с песней «Тучи в голубом», участковый уполномоченный полиции лейтенант полиции Дмитрий Самсонов с песней «Наша служба будто сердце», Вероника Медведева со своей мамой Еленой с песней «Мама и дочка». В номинации «Хореография» выступила Ольхович Мария. В ее исполнении представлены танцы «Команда» и «Путь домой», а Вероника Медведева исполнила шуточный танец «Студенческий».Выбор победителей стал нелегкой задачей для компетентного жюри.В номинации «Хореография» победителями стали: 1 место - Вероника Медведева (МО МВД России «Ковровский»), 2 место — Мария Ольхович (МО МВД России «Ковровский»).В номинации «Дуэт-вокал» 1 место заняли Ксения Большакова и Иван Мальцев (ОМВД по Вязниковскому району), 2 место – Вероника Медведева с мамой Еленой (МО МВД России «Ковровский»).В номинации «Сольное пение» среди взрослых выступающих места распределились следующим образом: 1 место разделили Светлана Шубина (МО МВД России «Ковровский») и Борис Костюнин (ОМВД по Вязниковскому району), 2 место заняла Ольга Опарина (МО МВД России «Ковровский»), 3 место разделили Дмитрий Самсонов (МО МВД России «Ковровский» и Анастасия Абрамян ( Отд МВД России по Гороховецкому району). Среди детей в обозначенной номинации первое место заняла Михеева Елизавета (Отдел Министерства внутренних дел России по Камешковскому району).Председатель жюри, заместитель начальника Управления по работе с личным составом УМВД России по Владимирской области Елена Макушенко, подводя итог празднику, отметила, что в этом году конкурс проводится в преддверии юбилея Победы в Великой Отечественной войне, соответственно номера были подобраны исполнителями военной тематики.