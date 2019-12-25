Он скрывался в заброшенном доме

24 декабря в Меленковском районе был задержан 37-летний местный житель, подозреваемый в убийстве матери двоих детей, сообщает СледКом РФ по Владимирской области.Ранее мы писали о том, что 23 декабря в подъезде жилого дома, от чего женщина скончалась на месте до приезда «скорой» помощи, а убийца скрылся в неизвестном направлении. В тот же день он был объявлен в розыск.Благодаря слаженным действиям следователей и полиции, на следующий день убийца был обнаружен в заброшенном доме в одной из деревень Меленковского района. Следствие решает вопрос об аресте.