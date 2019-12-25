Москвичи и гости столицы смогут полюбоваться золотыми хризантемами, искрящимися веерами и кометами, пионами и пальмами, серебристыми волнами и цветами сакуры.

В новогоднюю ночь в Москве салюты запустят на 33 площадках, прогремит более 50 тыс. залпов салюта.Фейерверки будут запускать в 20 городских парках и еще на 13 площадках. Шоу начнется в 1:00 — именно в это время Новый год наступит на территории всей России. Залпы будут видны на протяжении пяти минут.Самый большой салют будет в Таганском парке — здесь будет произведено 7,5 тыс. залпов. В Измайловском парке запустят почти 7 тыс. залпов.Фейерверки также запустят в садах Эрмитаж, Сиреневом и имени Баумана, зоне отдыха Красногвардейские пруды, парках Горького, Победы, Сокольники, Кузьминки, Садовники, Северное Тушино, Митино, Ходынское поле, в Бабушкинском, Воронцовском, Лианозовском, Гончаровском, Перовском парках и парке 50-летия Октября.На большом Москворецком мосту залпы салюта прогремят в полночь. Еще на 12 площадках пуски пройдут в 1:00. Это аллея Партизан на Поклонной горе, Мичуринский сад на ВДНХ, Центральная площадь у ДК Московский, городок имени Баумана, акватория Москвы-реки напротив улицы Гурьянова, берег пруда на улице Федосьино, Ходынский бульвар, проезд Дежнева, улицы Кадырова, Рословка, Физическая и Озерная аллея.На Тверской жителей и гостей столицы ждут новогодние представления и концерты звезд эстрады. В районах города празднование Нового года продлится до 3:00.