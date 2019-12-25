Военнослужащий погиб во время учений в Мурманской области. Причиной ЧП стало неосторожное обращение с оружием, пишет ТАСС. Уточняется, что во время разбора пулеметной установки сработал ..

Военнослужащий погиб во время учений в Мурманской области. Причиной ЧП стало неосторожное обращение с оружием, пишет ТАСС.Уточняется, что во время разбора пулеметной установки сработал спуск, пуля попала 34-летнему контрактнику в голову. Мужчину экстренно доставили в больницу, где он вскоре скончался.