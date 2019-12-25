Какой Дед Мороз без мешка с подарками – от главного праздничного героя ребята получили сладкие подарки и развивающие игры...

В рамках Всероссийской ежегодной акции полицейские УВД по ТиНАО и представители Общественного совета приехали поздравить своих любимых подопечных из подшефных детских домов «Солнышко» и «Молодая Гвардия».В преддверии одного из самых долгожданного и желанных праздников, праздника, когда детишки разных возрастов ждут чудес и исполнения своих самых заветных желаний, по уже сложившейся доброй традиции, сотрудники полиции УВД по ТиНАО и представители общественности приехали к воспитанникам подшефных детских домов, чтобы поздравить их с наступающим Новым годом и подарить им день зимнего волшебного настроения.В больших актовых залах на встречу к своим друзьям-полицейским пришли практически все ребята. Специально для гостей они подготовили целую праздничную новогоднюю программу, рассказывали стихотворения и исполнили несколько песен из известных детских кинофильмов. Сотрудники полиции поздравили своих подопечных с все ближе и ближе приближающимся Новым годом и пожелали им здоровья, благополучия, счастья и исполнения всех самых заветных желаний и, конечно, какой Дед Мороз без мешка с подарками – от главного праздничного героя ребята получили сладкие подарки и развивающие игры.«Мы каждый раз убеждаемся в том, насколько добры, талантливы и прекрасны эти дети. Сколько доброты и искренности они смогли сохранить, несмотря на свои непростые судьбы. Надеемся, что следующий год принесет им немало новых чудес, открытий и исполнения всех самых заветных желаний», – отметила старший специалист ГМПО УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Мария Романова.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79