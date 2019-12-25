В соответствии в Уголовным Кодексом Российской Федерации автолюбителям может грозить до двух лет лишения свободы

3 декабря текущего года экипажем дорожно-патрульной службы ОМВД России по Петушинскому району на трассе М-7 «Волга» был остановлен автомобиль «ГАЗ 22171» под управлением 60-летнего жителя города Гороховец.По внешним признакам водитель находился за рулем в нетрезвом состоянии. От освидетельствования на состояние опьянения в медицинском учреждении фигурант отказался.В ходе дальнейшей проверки полицейские установили, что в июне прошлого года мужчина был подвергнут административному наказанию за аналогичное деяние и лишен права управления транспортными средствами.Отделением дознания ОМВД России по Петушинскому району в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).Фигурантом аналогичного уголовного дела, возбужденного дознавателем межмуниципального отдела МВД России «Ковровский», стал ковровчанин. 13 декабря сотрудниками ГИБДД был остановлен автомобиль «Рено», за рулем которого находился 59-летний житель Коврова.По внешним признакам водитель управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Проведенное специальным прибором освидетельствование подтвердило предположения полицейских, что водитель нетрезв. Однако с результатом автолюбитель не согласился, в связи с чем ему было предложено пройти освидетельствование в медицинском учреждении. Результат был подтвержден.Инспекторы проверили автомобилиста по базам данных и установили, что ранее он также привлекался к административной ответственности за аналогичное деяние. Теперь нарушителю грозит уголовная ответственность.