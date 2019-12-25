Жительница города Покров подозревается в фиктивной постановке на учет граждан ближнего зарубежья

В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий участковыми уполномоченными полиции ОМВД России по Петушинскому выявлены очередные факты нарушения миграционного законодательства.Полицейскими установлено, что 34-летняя жительница города Покров в октябре и ноябре текущего направила в территориальный отдел по вопросам миграции в общей сложности шесть уведомлений о прибытии уроженцев ближнего зарубежья с указанием места их проживания в своей квартире. Однако намерения предоставить помещения для проживания иностранным гражданам, прибывшим в Россию на заработки, у подозреваемой не было. За оказанные услуги фигурантка получила денежное вознаграждение.В настоящее время отделом дознания в отношении подозреваемой возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации).По обвинению в аналогичных преступлениях перед судом предстанут жительницы Петушков и Кольчугино, осуществивших фиктивную постановку на миграционный учет трех иностранных гражданин в октябре текущего года.