В Подольске мужчина порезал колеса у 76 машин. Преступник сам сознался, что находится под веществами.
Так как многие собирались на работу или от знакомых узнали о случившемся, то заявление ..
В Подольске мужчина порезал колеса у 76 машин. Преступник сам сознался, что находится под веществами.
Так как многие собирались на работу или от знакомых узнали о случившемся, то заявление прибывшим полицейским написали многие, больше половины потерпевших. Вероятно, теперь злоумышленнику придется встретить новый год в изоляторе, пишет телеграм-канал "Hue".