Дед Мороз вручил всем ребятом новогодние гостинцы: наборы для творчества, световозвращающий значок, сладости и фрукты...

Сотрудники УВД по ЦАО посетили начальную школу №480 им.Талалихина, рассказали ребятам о правилах безопасности во время новогодних каникул и вручили подарки.Новый год и долгожданные зимние каникулы – пора веселья и фейерверков. Чтобы предотвратить несчастные случаи во время отдыха, заместитель начальника ОМПО УВД по ЦАО подполковник внутренней службы Юлия Ахрамеева напомнила школьникам о мерах личной и общественной безопасности, а после проведенной лекции ребят ждал сюрприз – в класс вошел полицейский Дед Мороз. Ученики по традиции читали стихи и пели песни, рассказывали гостям о своих успехах и планах на будущий год.Стражи порядка не оставили ребят без подарков. Дед Мороз каждому вручил новогодние гостинцы: наборы для творчества, световозвращающий значок, сладости и фрукты.Поздравила ребят с новым годом и специалист по связям с общественностью ОМПО УВД по ЦАО Ольга Ким. Она пожелала школьникам счастья, успехов и исполнения самых сокровенных желаний.В завершение мероприятия ребята окружили сотрудников полиции, поблагодарили их за праздничное настроение и сделали совместное фото.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60