Вице-президент компании Глонасс Евгений Белянко сообщил, что к 2022 году в России появится беспилотный трактор, который будет убирать улицы от снега и льда. При этом машина не будет причинять ..

Вице-президент компании "Глонасс" Евгений Белянко сообщил, что к 2022 году в России появится беспилотный трактор, который будет убирать улицы от снега и льда. При этом машина не будет причинять вреда припаркованным автомобилям, сообщает .По словам Белянко, дрон будет управляться с помощью искусственного интеллекта. Снег и лед, находящиеся под машинами, он будет убирать с помощью мощной струи воздуха, передает Также робот сможет чистить улицы шампунем, раскалывать лед и вычищать грязь из труднодоступных мест.Как пишет , беспилотник будет сообщать о количестве убранного снега и грязи в каждом дворе. Эксперты полагают, что технология позволит снизить расходы на уборку территории, по меньшей мере, – на 20%.