Большинство инициатив членов Совета по совершенствованию работы полицейских позволили повысить эффективность обеспечения безопасности жителей и гостей столицы...

На Петровке, 38 состоялось последнее в текущем году заседание Общественного совета при ГУ МВД России по г. Москве. Члены Совета созыва 2017-2019 года обсудили, каких результатов удалось достичь за три года работы.Открывая мероприятие начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов поблагодарил членов Общественного совета за поделанную работу, также акцентировал внимание на то, что на заседаниях затрагивались наиболее актуальные вопросы деятельности подразделений столичной полиции, в ходе которых вырабатывались рациональные пути их решений. Большинство инициатив членов Совета по совершенствованию работы полицейских позволили повысить эффективность обеспечения безопасности жителей и гостей столицы. Он также подчеркнул, что в условиях высокой политической активности, присутствие членов Общественного совета было особенно значимо для стражей правопорядка.«Наше сегодняшнее заседание посвящено подведению итогов работы Общественного совета при ГУ МВД России по городу Москве за трехлетний период. За это время мы проделали колоссальный объем работы для формирования положительного отношения и доверия к органам внутренних дел, а также защиты прав и свобод наших граждан», - отметил начальник столичного Главка.С отчетом о проделанной работе выступила Председатель Общественного совета при столичном Главке Татьяна Косаревич.«Подходит к концу 2019 год, а вместе с ним завершается срок полномочий этого состава Общественного совета при Главном управлении МВД России по г. Москве. И я, как Председатель, хочу остановиться на основных результатах деятельности за этот трёхлетний период», - отметила Татьяна Косаревич, открывая заседание.За время работы Общественного совета в данном составе обсуждались вопросы различной направленности, в том числе организации деятельности в сфере миграции, безопасности дорожного движения, охраны общественного порядка, работы участковых уполномоченных полиции и иные направления деятельности, требующие детальной проработки и внимания со стороны руководства.Осуществлялся общественный контроль деятельности органов внутренних дел. Проводилась работа приемной при Общественном совете, куда обращались граждане, чьи права, по их мнению, были нарушены действием или бездействием сотрудников московской полиции. Помимо этого члены Совета принимали участие в проведении социологических исследований, касающихся мониторинга общественного мнения по вопросам обеспечения безопасности.Также в отчетный период уделялось внимание и имиджевой составляющей, а именно работе с молодежью, в том числе по патриотическому, духовному и нравственному воспитанию подростающего поколения. Членами Общественного совета осуществлялось шефство над детскими домами, где совместно с сотрудниками полиции проводились досуговые и познавательные мероприятия.«В целом, полагаю, что деятельность Общественного совета за рассматриваемый период, способствовала укреплению партнерских отношений московской полиции с институтами гражданского общества, привлечению граждан и общественных объединений к реализации государственной политики в сфере охраны общественного порядка, профилактики правонарушений и обеспечения общественной безопасности», - отметила Председатель Общественного совета, завершая свой доклад.Членам Общественного совета, проявившим наибольшую инициативу в деятельности Совета начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов вручили почетные грамоты МВД России и ГУ МВД России по г. Москве и памятные подарки. В свою очередь, по решению членов Совета были отмечены и сотрудники полиции.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве