Полицейский Дед Мороз и Снегурочка пожелали ребятам здоровья, счастья, исполнения всех желаний, а самое главное – не переставать верить в чудеса...

Помощник начальника УВД по СВАО (по РЛС) полковник внутренней службы Марина Деева, начальник ИЛС УВД по СВАО майор внутренней службы Евгений Павлов, начальник ОМПО УВД по СВАО Анна Иванова совместно с представителем Общественного совета при УВД по доброй традиции посетили подшефный детский дом «Алые Паруса».На праздничном мероприятии собрались детишки самых разных возрастов. Поздравить своих подопечных приехали также и многочисленные друзья детского дома, которые на протяжении долгого времени оказывают ему добровольную посильную помощь.В роли Деда Мороза и Снегурочки выступили инструктор ГРЛС ОМВД России по Лосиноостровскому району старший лейтенант внутренней службы Евгений Анненков и психолог ОМПО УВД по СВАО младший лейтенант внутренней службы Илона Драгилева.Дети организовали гостям новогоднее представление, с удовольствием пели песни, рассказывали стихотворения и отгадывали загадки от Деда Мороза и его внучки. Не скрывая своего восхищения, ребята смотрели на стражей порядка и выражали желание в будущем стать такими же героями и защитниками, как они.Полицейский Дед Мороз и Снегурочка пожелали ребятам здоровья, счастья, исполнения всех желаний, а самое главное – не переставать верить в чудеса. В свою очередь руководство детского дома выразило глубокую признательность за особое внимание и чуткое отношение со стороны представителей управления внутренних дел.Также участникам новогодней встречи Полицейский Дед Мороз и Снегурочка рассказали о правилах безопасности, а заместитель председателя Общественного совета при УВД по СВАО Николай Шестаков вручил специальную информационную памятку, подготовленную полицейскими для детей.В завершение праздничного мероприятия было организовано чаепитие.Руководство и личный состав УВД по СВАО поздравляет всех с наступающим Новым, 2020 годом!Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29