Оконная рама чуть было не угодила в женщина, прогуливавшуюся по тротуару. Стеклопакет, рухнувший с восемнадцатого этажа новостройки, упал в опасной близости от человека. Инцидент запечатлел регистратор в автомобиле очевидца.

Регистратора случайного очевидца запечатлел инцидент, произошедший во вторник, 24 декабря, в Набережных Челнах.На записи видно, как женщина прошла по тротуару и через несколько мгновений на то место, где она только что находилась, рухнул стеклопакет.По данным местных СМИ, которым удалось побеседовать со свидетелем ЧП, оконная рама выпала с восемнадцатого этажа новостройки.