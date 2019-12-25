Вместе с гостями ребята водили хороводы вокруг елки, пели, танцевали, рассказывали стихи, отгадывали загадки Полицейского Деда Мороза...

Полицейские УВД по ЮАО организовали для воспитанников Центра поддержки семьи и детства «Планета семьи» новогодний праздник.Поздравить подшефных с наступающим Новым, 2020 годом приехали помощник начальника УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве по работе с личным составом подполковник внутренней службы Тимофей Гудков, сотрудники Управления, председатель Совета ветеранов УВД Константин Кириллов и председатель Общественного совета при УВД Харис Ильясов. В празднике также приняли участие давние друзья Центра – студенты колледжа «Царицыно».В приветственном слове подполковник внутренней службы Тимофей Гудков отметил, что сотрудники полиции много лет оказывают поддержку подрастающему поколению. От имени руководства УВД по ЮАО и сотрудников Управления он тепло поздравил воспитателей и их подопечных с предстоящими праздниками и пожелал им исполнения всех желаний.К поздравлениям присоединились председатель Общественного совета при УВД по ЮАО Харис Ильясов и председатель Совета ветеранов УВД Константин Кириллов. Они пожелали ребятам отличного настроения, веселых каникул и хороших оценок.Юрисконсульт ОМВД России по району Братеево Илья Семенов поздравил ребят с наступающим Новым годом, Рождеством и зимними каникулами. В игровой форме он рассказал ребятам про их права и обязанности, о необходимости быть ответственными и грамотными.Для всех детей это поистине самый яркий и незабываемый праздник в году, полный красок и улыбок и, конечно же, встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой. Вместе с гостями ребята водили хороводы вокруг елки, пели, танцевали, рассказывали стихи, отгадывали загадки Полицейского Деда Мороза.В конце мероприятия сотрудники полиции поблагодарили детей и сотрудников Центра за теплый прием, вручили ребятам сладкие подарки и еще раз пожелали счастливого Нового года.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22