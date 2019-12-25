Сотрудники кадетской школы в городе Шадринск пожаловались правозащитнику Александру Андрюкову, что им приходится кормить воспитанников некачественными продуктами. Андрюков пообещал ..

Сотрудники кадетской школы в городе Шадринск пожаловались правозащитнику Александру Андрюкову, что им приходится кормить воспитанников некачественными продуктами. Андрюков пообещал передать жалобу в прокуратуру и Роспотребнадзор, сообщает.Одна из работниц учреждения сообщила, что детям подают на стол гнилую тушенку, от которой несет невыносимым запахом. При этом продукт не является просроченным. Кроме того, в столовой не хватает перчаток и чистящих средств для посуды, а ее работники получают низкие зарплаты.