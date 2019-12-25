25.12.2019

2019-12-25 16:45:03

Во Владимире Дед Мороз пересел с саней на автобус

Дед Мороз по собственному желанию. Во Владимире появился необычный новогодний автобус. По какому маршруту прокатит новогодний волшебник?

Под Новый год автобус Ивана Громова становится волшебным. А сам Иван из обычного водителя превращается в Деда Мороза.

Иван Громов, водитель автобуса: «Эта моя инициатива. Каждый год я стараюсь радовать и украшать автобус, и заставлять людей немножко верить в волшебство, в чудеса под Новый год».

И так уже 13 лет. Дедморозил Иван сначала 8 лет за рулем троллейбуса, а последние 5 лет за рулем автобуса. Причем, дарит людям хорошее настроение Иван по собственному желанию. Этот автобус 26 маршрута стал уже местной достопримечательностью. Многие специально ждут именно его.

Иван Громов, водитель автобуса: «Бывают взрослые, которые реагируют как дети, а бывают дети. Ну некоторые боятся, некоторые - ну нет у них представления еще не Новый год, а за рулем автобуса Дед Мороз. Их это в ступор вводит, а некоторые подходят, не стесняются, рассказывают стихи мне. Я им за это даю сладкие подарочки. Даже взрослые подходят, вот недавно мне дали шоколадочку».

И костюм, и украшение для салона, и даже подарки детям Иван покупает на свои деньги. Говорит, нравится делать людям приятное.

Алена, пассажир: «Несмотря на эту погоду хоть какое-то настроение.

Новый год - это всегда чудо. - Что ждете от Нового года? - Снега. Настоящее чудо».

Самый популярный вопрос дедушке: когда появится снег? Новогодний волшебник отвечает уклончиво. Погода действует не по расписанию.

Иван Громов, водитель автобуса: «Мои помощники что-то напутали и вот запустили вот такую погоду, поэтому даже и саней-то нет. - Но он будет? - Да будет, я уже своим помощникам позвонил, строго наказал, чтобы они к Новому году насыпали».

У Деда Мороза перед Новым год дел в невпроворот, даже некогда домой в Муром заехать. У него тоже есть пожелание, которое журналисты с удовольствием исполняют.

- У меня есть жена Наталья. Она будет смотреть. Привет моей жене Наталье в Муроме и трем моим сыновьям. Я их очень люблю. Скоро приеду!

А еще Дед Мороз попросил помочь найти Снегурочку. Может, отыщется желающая, готовая поработать 31 декабря с ним на маршруте. Хорошее настроение Иван гарантирует.

Вера Куликова, Максим Котов

«Вести-Владимир»

