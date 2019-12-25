25.12.2019

2019-12-25 12:40:02

Во Владимире готовят к открытию обновленный Музей хрусталя

Когда "вернётся" любимый Музей хрусталя под сводами знаменитой Троицкой церкви во Владимире? Каким будет наполнение обновленной экспозиции? В здании уже проведён большой комплекс ремонтных работ, установлено экспозиционное оборудование, соответствующее самым высоким "музейным" стандартам. О планах по возрождению знаменитой "музейной" экспозиции сегодня рассказала Светлана Мельникова, генеральный директор Владимиро- Суздальского музея-заповедника. Все подробности - в нашем эфире и на сайте.