Закон вступит в силу через 10 дней

25 декабря на заседании Законодательного собрания Владимирской области было принято решение о запрете продажа снюса и других никотиносодержащих изделий на территории региона. Губернатор Владимир Сипягин подписал закон о запрете продажи смесей, он вступит в силу через 10 дней.Снюс — вид табачного изделия. Представляет собой измельчённый увлажнённый табак, который помещают между верхней (реже — нижней) губой и десной на длительное время — от 30 до 60-70минут (по данным производителей, от 5 до 30 минут). При этом никотин из табака поступает в организм. Некоторое время его называли «Легальным насваем», который также в своё время пользовался популярностью у школьников.После того, как родители владимирских школьников забили тревогу, что их чада один за одним получают отравление от содержимого этих баночек, вопрос встал ребром. Если изначально планировалось запретить продажу снюса только несовершеннолетним, то сейчас закон был принят о запрете продаж изделия, как детям, так и взрослым. Доля никотина в одной такой баночке может достигать 70 мг, в то время как в одной сигарете не более 1,2 мг никотина.