Водитель легкового автомобиля неосмотрительно выехал с заправки на трассу и оказался на пути у фуры. В результате столкновения погиб сам предполагаемый виновник аварии и его пассажир. Пострадавшие скончались на месте ДТП.

Пресс-служба полиции Томской области обнародовала кадры аварии с летальным исходом, которая произошла днем во вторник, 24 декабря, на трассе под Томском.Легковой автомобиль "Лада Приора" не убедился в безопасности маневра и выехал с заправки, после чего в него врезался грузовик Freightliner.В результате столкновения погиб предполагаемый виновник ДТП, находившийся за рулем, и его пассажир. Оба пострадавших скончались на месте аварии.Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства инцидента.