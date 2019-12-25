Председатель Счетной палаты и бывший министр финансов России Алексей Кудрин рассказал о решении Владимира Путина, которое спасло экономику страны во время кризиса 2008 года. Это помогло даже в тяжелейших условиях выполнить все обязательства бюджета.

Председатель Счетной палаты и бывший министр финансов России Алексей Кудрин рассказал о решении Владимира Путина, которое спасло экономику страны во время кризиса 2008 года. Это помогло даже в тяжелейших условиях выполнить все обязательства бюджета.Президент России Владимир Путин по праву может носить звание человека, благодаря которому экономика нашей страны смогла без особых потерь пережить крайне непростое время мирового кризиса 2008 года. Добиться этого удалось благодаря решимости российского лидера."Он единственный, может быть, вопреки многим позициям поддержал создание в свое время Стабилизационного фонда", – цитирует Алексея Кудрина. Председатель Счетной палаты добавил также, что по инициативе Владимира Путина в России также появились Резервный фонд и Фонд национального благосостояния. Именно благодаря этим мерам кризис 2008 года стране удалось пережить без сокращения зарплат россиян.Отметим, к началу глобального экономического кризиса Россия успела накопить в Стабилизационном фонде значительные резервы. Затем правительство разделило его на Резервный фонд и Фонд национального благосостояния. Средства на выполнение бюджетных обязательств брались как раз из Резервного фонда. К 2018 году он прекратил свое существование.Теперь доходы от нефтегазовой сферы российское правительство направляет в Фонд национального благосостояния. Согласно оценке Министерства финансов, к 1 декабря объем накоплений там составил 124 миллиарда долларов.