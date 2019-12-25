Впервые с июля 2018 года курс доллара упал ниже 62 рублей. Евро также падает - во вторник днем, 24 декабря, евро торгуется на минимальных уровнях с мая 2018 года.

Впервые с июля 2018 года курс доллара упал ниже 62 рублей. Евро также падает — во вторник днем, 24 декабря, евро торгуется на минимальных уровнях с мая 2018 года. Такие данные приводит Московская биржа.В 13:51 по московскому времени курс доллара составил 61,9925 рублей, опустившись на 27,25 копейки по сравнению с предыдущим торговым днем. Евро торговался на отметке 68,63 рубля — это на 42 копейки меньше по сравнению с уровнем предыдущего закрытия.Как сообщает "Интерфакс", рубль заметно укрепляется к доллару и евро на дневных торгах перед празднованием Рождества на западных площадках.