Шумиха вокруг Наргиз Закировой не утихает. Подлил масла в огонь и ее бывший сотрудник.
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[url=https://33live.ru/novosti/25-12-2019-vskrylis-podrobnosti-strannogo-povedeniya-opozorivshejsya-nargiz-zakirovoj.html]Вскрылись подробности странного поведения опозорившейся Наргиз Закировой[/url] - Шумиха вокруг Наргиз Закировой не утихает. Подлил масла в огонь и ее бывший сотрудник.